مقتل طفل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين والجيش يحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "الطفل محمد العلامي كان قد أصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها ويقودها والده، في منطقة ’أبو طوق‘ على مدخل البلدة، نقل إثرها للمستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن عن استشهاده، والشهيد طالب في الصف السادس، في مدرسة ذكور بيت أمر الأساسية بمديرية تربية شمال الخليل".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير التي تشير لإطلاق عناصره النار وقتل طفل قائلا إنه يحقق في الظروف المحيطة بالواقعة.

وفي بيان مطول قال الجيش إن عناصره اقتربوا من السيارة بعد مراقبة ركابها يحاولون دفن جثة رضيع في قبر ضحل.