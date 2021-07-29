دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الشرطة السعودية، مساء الأربعاء، على مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية أجزاء من مقطع الفيديو مموهة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها.."

وأضاف الدباش في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الحادث "تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة".