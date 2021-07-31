ضاحي خلفان يطالب بعدم "إنقاذ" راشد الغنوشي واستضافته في الخليج

هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، مطالبة بعض المغردين بـ"إنقاذ" رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، راشد الغنوشي، وجلبه إلى الخليج، مطالبا بتركه لـ"يحاسبه" الشعب التونسي.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " هل أصبح الغنوشي اهم من الخليج العربي ؟؟؟ عند بعض المغردين ؟؟ وأسفاه"، حسب قوله.

هل أصبح الغنوشي اهم من الخليج العربي ؟؟؟ عند بعض المغردين ؟؟ وأسفاه

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي: " يا أهل الخليج العربي...أمننا أمانة في اعناقكم...من سرق وطنه...سارق"، حسب قوله.

وتابع خلفان في تغريدة أخرى: " ينقذ الغنوشي...ويضيع خليجنا...أي منطق هذا أيها المغردون"، وأردف: " الغنوشي ..في وطنه..اتركوه ..أمام مسؤولية شعبه ووطنه"، حسب قوله.

الغنوشي ..في وطنه..اتركوه ..أمام مسؤولية شعبه ووطنه

ورفض نائب رئيس شرطة دبي أن يكون الخليج ملجأ لمن وصفهم بـ"خونة أوطانهم"، حسب تعبيره، وقال: " كل من خان بلاده...يلقى ملجأ في الخليج عند بعضنا..ما يصير"، على حد تعبيره.

وكان قد أصدر الرئيس التونسي قيس بن سعيد قرارا بتجميد مجلس النواب في البلاد، الذي كان يراسه الغنوشي، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، في خطوة اعتبرت "غير دستورية" من جانب حركة النهضة في حين دافع بن سعيد عنها مشيرا إلى أنها لا تخرج عن إطار الدستور.