مصر: نثق بحكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة

هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - -أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن ثقتها بقدرة الرئاسة التونسية على الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، داعية إلى تجنب العنف.

وقالت الخارجية المصرية في تصريحات للمتحدث باسمها أحمد حافظ: "مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".

وأكد حافظ على ضرورة "تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي" وأمنه ومقدراته، وأشاد بدور "المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن "تطلعه لتجاوز التونسيين كافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضلط، حسب قوله.

وكان قد اتخذ الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، 4 قرارات جمد بموجبها مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتسليم السلطات التنفيذية للرئيس ومنحه صلاحية تعيين رئيس وزراء جديد.