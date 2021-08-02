الشرطة السعودية تصدر بيانا حول انقلاب سيارة محملة بمادة القات المخدرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت الشرطة السعودية، الأحد، على ما تم تداوله من قيام أشخاص بجمع كميات من مادة القات المخدرة عقب انقلاب سيارة كانت تحملها في منطقة جازان.

شرطة منطقة جازان: القبض على مهرب "قات" وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة المركبة https://t.co/sG5FmcJNw9

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها".

وأوضح المتحدث الأمني "أنه تم -بفضل الله- القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية-، وضبط المركبة والمواد المخدرة.."

وأضاف: "أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة".