دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنه من المبكر تحديد ما إذا كان خاطفو السفينة قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية مدعومين من إيران، مؤكدة أن واشنطن تتابع التقارير الواردة حول حادثة بحرية في مياه خليج عُمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: " نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى وجود حادثة بحرية في خليج عُمان".

وتابع برايس قائلا في إيجازه الصحفي اليومي: "نحن قلقون، ونبحث بالأمر، وننسق مع الشركاء، لكن حتى هذه اللحظة لا أمتلك أي معلومات"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "إنه لمن السابق لأوانه" الحكم على ما إذا كانت قوات مدعومة إيرانيا تتحمل مسؤولية السفينة التي تُشير التقارير إلى أنها خرجت عن السيطرة في الخليج قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحميل الخارجية الأمريكية إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة التجارية "ميرسر ستريت" قبالة السواحل العُمانية.