أردوغان ينشر صور أعلام الدول التي دعمت تركيا بحرائق الغابات ويعلق

في تركيا.. هرب المئات من منتجع سياحي شهير بالقوارب مع اندلاع حرائق الغابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، صورا لأعلام الدول التي قدمت العون لبلاده في مواجهة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطقا في تركيا.

أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات. بمشيئة الله تعالى سنتجاوز هذه الفترة الحرجة في أقرب وقت ممكن.🇹🇷 https://t.co/HjheU0bxPs

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأردوغان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أود أن أشكر بالنيابة عن أمتي كافة الدول الصديقة والمنظمات التي قدمت دعمها وتمنياتها بالسلامة وتعازيها لتركيا وأعربت عن استعدادها للمساعدة، وقدمت العون على خلفية حرائق الغابات.. بمشيئة الله تعالى سنتجاوز هذه الفترة الحرجة في أقرب وقت ممكن".

وبالنيابة عن بلدي أتوجه بالشكر الجزيل خصوصا إلى صديقي العزيز الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، الذين لم يتوانوا عن تقديم دعمهم منذ الوهلة الأولى.

وتابع قائلا: "وبالنيابة عن بلدي أتوجه بالشكر الجزيل خصوصا إلى صديقي العزيز الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، الذين لم يتوانوا عن تقديم دعمهم منذ الوهلة الأولى".

كما أود أن أعرب عن امتناني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي.

وأضاف: "كما أود أن أعرب عن امتناني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تضامنهم القوي".