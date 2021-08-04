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الخارجية الأمريكية: نعتقد أن خاطفي السفينة قبيل سواحل الإمارات إيرانيون

الشرق الأوسط
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الخارجية الأمريكية: نعتقد أن خاطفي السفينة قبيل سواحل الإمارات إيرانيون
Credit: STRINGER / Contributor

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن المسلحين الذين احتجزوا السفينة "أسفلت برنسيس" قرب سواحل الإمارات إيرانيون لكنه أشار إلى أن واشنطن غير قادرة على تأكيد ذلك بعد.

وقال برايس في الإيجاز اليومي: "ما يمكننا تأكيده الآن أن العناصر غادروا الناقلة أسفلت برنسيس التي كانت تحمل علم بنما، الناقلة التي احتُجزت بالأمس، نعتقد أن العناصر إيرانية لكننا لسنا في موقع التأكيد في هذا الوقت، وربما تمتلك وزارة الدفاع معلومات أكثر لكم"، حسب قوله.

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وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن مع نظيره البريطاني دومينيك راب "حول الجهود المستمرة للتوصل إلى تنسيق رد على هجوم إيران على ناقلة ميرسر ستريت".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "نجري استشارات عن قرب مع حول الخطوات الدبلوماسية المقبلة"، أضاف أن الحكومة الأمريكية تدعم "دهوة بريطانيا لتجرك من مجلس الأمن ضد إيران يدين هجوم إيران على ميرسر ستريت"، على حد تعبيره.

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