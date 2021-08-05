شاهد تصدي مقاتلات سعودية لـ"درون" بتمرين مشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من عملية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار "درون" خلال تدريبات مشتركة مع قوات بسلاح الجو الأمريكي.

#فيديو_الدفاع اختتام مناورات التمرين الثنائي الجوي بين #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والأمريكية. https://t.co/D3gr6YC343

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الدفاع السعودية، على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "اختتام مناورات التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية".

وأعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشر مقطع الفيديو على صفحتها بتويتر بتعليق قالت فيه: "شاهد جانب من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية.."

تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية #السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة(MADIS) من قبل (قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية🇺🇸). ومن احدى وظائف هذه المنظومة مكافحة المسيرات الصغيرة الحجم @USMARCENT https://t.co/i706sydE8y

ويذكر أن القيادة المركزية بالجيش الأمريكية، كانت قد نشرت صورا من تدريبات عسكرية سابقة مع القوات السعودية على منظومة مضادة للطائرات بدون طيار الـ"الدرونز"، قائلة بتغريدة منتصف يونيو الماضي: " تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة (MADIS) من قبل قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية.."