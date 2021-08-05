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شاهد تصدي مقاتلات سعودية لـ"درون" بتمرين مشترك

الشرق الأوسط
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مقتلات سعودية
Credit: Saudi MOD

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من عملية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار "درون" خلال تدريبات مشتركة مع قوات بسلاح الجو الأمريكي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الدفاع السعودية، على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "اختتام مناورات التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية".

وأعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشر مقطع الفيديو على صفحتها بتويتر بتعليق قالت فيه: "شاهد جانب من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية.."

ويذكر أن القيادة المركزية بالجيش الأمريكية، كانت قد نشرت صورا من تدريبات عسكرية سابقة مع القوات السعودية على منظومة مضادة للطائرات بدون طيار الـ"الدرونز"، قائلة بتغريدة منتصف يونيو الماضي: " تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة (MADIS) من قبل قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية.."

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