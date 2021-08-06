دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو "تصدي" لبنانيين لمنع عناصر حزب الله من إطلاق صواريخ صوب إسرائيل.

هذا هو #حزب_الله يضع #لبنان مجددًا في ورطة يطلق صواريخه تجاه #إسرائيل غير آبه بمستقبل اللبنانيين مستخدمًا إياهم دروعًا بشريًا واضعًا صواريخه بين منازلهم فالفيديو من قرية شويا -حاصبيا دليل على أسلوبه السافر فتصدى له أهلها مانعين من استخدامهم في لعبته الخطيرة #حزبالله_يورط_لبنان https://t.co/snb9IGglaa

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "هذا هو حزب الله يضع لبنان مجددًا في ورطة يطلق صواريخه تجاه إسرائيل غير آبه بمستقبل اللبنانيين مستخدمًا إياهم دروعًا بشريًا واضعًا صواريخه بين منازلهم فالفيديو من قرية شويا -حاصبيا دليل على أسلوبه السافر فتصدى له أهلها مانعين من استخدامهم في لعبته الخطيرة".

وفي تغريدة منفصلة قال أردعي: "حزب الله الإرهابي أطلق الصواريخ عمدًا باتجاه مناطق مفتوحة فماذا يعني ذلك عن حالته؟ كما حاول الحزب الإرهابي اغلاق ملفات سابقة من خلال هذه العملية لم يستطيع الرد عليها حتى الان.."

#حزب_الله الإرهابي أطلق الصواريخ عمدًا باتجاه مناطق مفتوحة فماذا يعني ذلك عن حالته؟ كما حاول الحزب الإرهابي اغلاق ملفات سابقة من خلال هذه العملية لم يستطيع الرد عليها حتى الان… #حزبالله_يورط_لبنان

وأضاف: "أطلق حزب الله الإرهابي ظهر اليوم 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود. كما تم اعتراض 10 قذائف بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار. حزب الله يورط لبنان.. أنهى رئيس الأركان الجنرال كوخافي جلسة لتقييم الوضع بحضور كبار قادة الجيش ويشارك الآن باجتماع اخر يترأسه وزير الدفاع".

وكان حزب الله اللبناني قد تبنى إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل في بيان نشره على قناة المنار التابعة له، وجاء فيه: "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".