دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل، الجمعة، اعترض معظمها.

#عاجل جيش الدفاع يغير على مناطق اطلاق النار داخل #لبنان https://t.co/ejyzNo5Bf9

جاء ذلك في تغريدة لافيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، حيث قال "إطلاق أكثر من ١٠ قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: " جيش الدفاع يغير على مناطق إطلاق النار داخل لبنان".

هكذا تصدت القبة الحديدية التي تصون سكان #إسرائيل للصواريخ العدوانية من الاراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية في شمال البلاد. لم يصب أحد بأذى. ⁧#فيديو⁩ 🎥 https://t.co/ScELcFfGK2

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر تصدي القبة الحديدية للقذائف بتغريدة قالت فيها: " هكذا تصدت القبة الحديدية التي تصون سكان إسرائيل للصواريخ العدوانية من الاراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية في شمال البلاد. لم يصب أحد بأذى".

من جانب اخر، نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، خبرا عاجلا قالت فيه: "المقاومة الإسلامية في لبنان: مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان تقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ".

وأضافت: "المقاومة الإسلامية: القصف يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".