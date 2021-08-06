جامعة قطر ترد على تقارير منحها الدكتوراة الفخرية لزينب قاسم سليماني

جنرال أمريكي بارز في الشرق الأوسط يوضح أثر مقتل قاسم سليماني على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن قيام جامعة قطر بمنح زينب، ابنة اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، شهادة الدكتوراة الفخرية.

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني ، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة

جامعة قطر ردت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة.."

وتوضح أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة . وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر.

وتابعت جامعة قطر في تغريدة منفصلة: "وتوضح أن سياسة منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة.. وبما أن هذا الخبر عار عن الصحة فإن جامعة قطر تهيب بجمهورها عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر".

ويذكر أن اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق قتلا في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.