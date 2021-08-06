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الرئيس التونسي قيس سعيد يأمر بإنهاء تكليف 3 ولاة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الخميس، أوامر بإنهاء تكليف 3 ولاة في البلاد، وذلك ضمن سلسلة من التعيينات والإعفاءات أعلنت عنها الرئاسة التونسية مؤخرا.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعيـ، فيسبوك وجاء فيه: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف:

- السيد أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير،

- السيد الحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين،

- السيد صالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان.

وكان الرئيس التونسي، قد أصدر مساء الاثنين الماضي 4 قرارات جديدة منها إعفاء وزيرين من منصبهما وذلك مع استمرار التوتر السياسي في البلاد عقب قرارات سابقة للرئيس التونسي منها تجميد عمل البرلمان لـ30 يوما.

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