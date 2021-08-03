رئيس تونس قيس سعيد يصدر 4 قرارات جديدة منها اعفاء وزيرين

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، 4 قرارات جديدة منها إعفاء وزيرين من منصبهما وذلك مع استمرار التوتر السياسي في البلاد عقب قرارات سابقة للرئيس التونسي منها تجميد عمل البرلمان لـ3 يوما.

ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بيانا عن الأوامر جاء فيه: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بـــ:

1- إعفاء السيّد علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

2- تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

3- إعفاء السيّد محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

4- تكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.