الجيش الأفغاني يقتل حاكم الظل في ولاية تسيطر عليها طالبان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قتل سلاح الجو الأفغاني حاكم الظل في حركة طالبان عن محافظة نمروز، ليل الجمعة، وفقا لوكالة الدفاع الأفغانية.

وكتب المتحدث باسم الدفاع الأفغانية، فواد أمان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قُتل حاكم الظل في محافظة نيمروز، و14 إرهابيا بعد أن استهدف سلاح الجو الأفغاني تجمعهم في مدينة زرنج"، حسب قوله.

وتقع مدينة زرنج قرب الحدود الأفغانية مع إيران وأصبحت أول عاصمة محافظة في قبضة طالبان، وفقا لمصدر حكومي ومقاطع فيديو انتشرت من المدينة.

وحكومة الظل في طالبان هي مجموعة من الكيانات والمفوضيات التي أسسها مجلس قيادة الحركة المعروف باسم "شورى كويتا" لتنوب عنها.