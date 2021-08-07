هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس التونسي، السبت، أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في قصر قرطاج، بعد نحو أسبوعين على قرارات قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان في تونس.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن قرقاش كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى سعيد من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعيد على متانة العلاقات بين البلدين، وأعرب عن شكره إلى الإمارات "على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به"، حسب البيان.

من جانبه، قال قرقاش إن "الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها"، مؤكدًا أن بلاده "تثمن وتدرك أهمية الخطوات وتدعم هذه القرارات.. ولا يخفى ونحن نرقب المشهد العربي ندرك كم هي مهمة الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومكتسبات الدولة والخدمات المقدمة لمواطني الدولة الوطنية".

وأضاف قرقاش أن "الرئيس التونسي ضمن تاريخه الشخصي الدستوري قادر على العبور بهذه المرحلة بنجاح من خلال الدستور والأطر التي تحافظ على الدولة التونسية"، حسب قوله.