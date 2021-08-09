الحوثي يعرض إطلاق سراح "أسرى سعوديين" مقابل معتقلي حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرض عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، الاثنين، على المملكة العربية السعودية إطلاق سراح "أسرى سعوديين" لدى الحوثيين في اليمن مقابل الإفراج عن معتقلين من أعضاء حركة حماس في السعودية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في بيان، الأحد، عن صدور أحكام وصفتها بـ"القاسية والصادمة" من القضاء السعودي ضد العشرات من أعضائها، داعية القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد عن عامين".

وقال الحوثي، في كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد، إن "النظام السعودي يتودد للعدو الإسرائيلي بأحكامه الجائرة بحق المختطفين الفلسطينيين، ونؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لتبادل ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف الحوثي أن "تجريم دعم المقاومة يمثل انحرافا خطيرا وارتدادا عن مبادئ إسلامية عظيمة"، وتابع بالقول: "سنرحب بموقف النظام السعودي لو وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ونتمنى أن يتنافس الجميع للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".