الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة لانفجار خزان الوقود في عكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الجيش اللبناني بعض ملابسات حادثة انفجار خزان وقود في بلدة عكار، شمالي لبنا، الأحد، مؤكدا أ، الحادثة ناجمة عن استهداف الخزان الذي يحمل وقودا كان يعتزم الجيش توزيعه على المواطنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: "انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأضاف الجيش في بيانه: " بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار"، حسب تعبيره.

وكان قد أسفر انفجار عكار عن مقتل 20 شخصا وإصابة 80 آخرين، في حادثة أعادت للبنانيين ذكريات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب عام 2020.