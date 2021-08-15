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اللحظات الأولى بعد انفجار صهريج وقود في عكار بلبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، "ليل عكار" بالحزين، الأحد، مشيرا إلى أن من سقطوا في الانفجار ضحية من استغلوا أزمة الحروقات ليحققوا أرباحا غير مشروعة.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه: "ليل عكار الحزين ادمى قلوبنا جميعا على ابرياء سقطوا ضحية طمع مَنْ استغلوا ازمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من ابسط حقوقهم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: "ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لانقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال"، على حد تعبيره.

وأكد ميقاتي عزمه "المضي في العمل الدؤوب" بهدف ألا تبقى منطقة عكار، شمالي البلاد، "لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع"، على حد تشبيهه.

وكان قد أسفر انفجار خزان محروقات بمنطقة عكار، فجر الأحد، إلى سقوط 20 قتيلا وأسفر عن 80 إصابة في حصيلة شبه نهائية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.