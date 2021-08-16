دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، أن المحادثات بين بلاده والمملكة العربية السعودية في بغداد توقفت مؤقتًا إلى حين تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة بالكامل.

وجرت عدة جولات من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما يجري حاليا تشكيل حكومة إيرانية جديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري بعد فوزه بالانتخابات في يونيو الماضي.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، إن المحادثات الجارية منذ أبريل الماضي ناقشت إعادة فتح السفارات بين البلدين. وأضاف مسجدي: "نأمل أن تؤدي المحادثات إلى إعادة فتح السفارات".

وتابع مسجدي بالقول إن "عدة قضايا أثيرت في المفاوضات بما في ذلك العلاقات الثنائية وحل المشاكل القائمة بين إيران والسعودية، وكذلك بعض القضايا الإقليمية مثل قضية اليمن".

ولا تربط السعودية وإيران علاقات دبلوماسية منذ عام 2016، بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران وأضرموا فيها النيران، بعد ساعات من إعدام السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وكان رئيسي قد صرح في العديد من خطاباته بأن سياسته الخارجية الإقليمية تهدف إلى تحسين العلاقات مع دول الخليج المجاورة.