دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة سابقة للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، حول حركة طالبان وذلك بعد التطورات الأخيرة ودخول الحركة إلى العاصمة، كابول.

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تصريحات الأمير تركي الفيصل المتداولة جاءت من مقابلة أجراها على القناة السعودية الرسمية، في يوليو/ تموز الماضي وقال فيها: "أبغى أبدي ملاحظة عن أفغانستان تفوت على كثير من الناس وهي ما يقال أن الطالبان هم نتاج للفكر ’الوهابي‘ أحب أذكر أن هؤلاء ينتمون إلى المدرسة الديوبندية النابعة من المذهب الحنفي في القارة الهندية.."

برنامج الموقف | شاهد تصريحات الأمير تركي الفيصل عن ما يحدث في أفغانستان ... https://t.co/Ucg1UQMnX5 عبر @YouTube وهذا مقطع دقيقة 👇🏻يوضح سموه فيه أن طالبان تتبع المدرسة الديوبندية في القارة الهندية ولا ينتمون للفكر الوهابي إن جاز التعبير .. https://t.co/JIjLZ4xPTw https://t.co/sfG3wTN1co

وتابع الأمير قائلا: "عليكم أن تطلعوا على معلومات عن هذه الفئة من الديوبندية لتعرفوا من أين يأتون الطالبان، هم ليسوا نتاج لتعليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب الله يرحمه.."

الأمير تركي الفيصل ذكر قبل أشهر أن هناك فئة كبيرة من الشعب الأفغاني ترفض #طالبان ، وهاهم اليوم يفرون إلى مطار #كابل بعد سيطرة طالبان. https://t.co/7dnBj8XaeJ

وأضاف: "رأيت في كتاب لوزير خارجية بريطاني سابق، جاك سترو يقول إن الطالبان نتاج للمدرسة الوهابية فيدلك على مستوى عدم المعرفة على أعلى المستويات في المراكز الدولية عمن هم الطالبان ومن أين أتوا".

ولفت رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في المقابلة ذاتها إلى أن هناك "فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان وهذا أمر سيبقى تحت النظر أعتقد قبل أن نستنتج منه شيء آخر".