دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن سفينة محملة بالوقود ستبحر من إيران صوب لبنان خلال الساعات المقبلة، وذلك في كلمة له نقلتها قناة المنار التابعة للحزب، الخميس.

وأضاف نصرالله: "ستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة"، وتابع: "منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها السفينة الايرانية سنعتبرها أرضا لبنانية".

وقال نصرالله: "نحن قوم نرفض أن يُذلّ شعبنا.. لا يخطئن أحد أن يدخل في تحد معنا لأن الأمر بات مرتبطاً بعزة شعبنا ونرفض أن يُذل هذا الشعب.. نتوجه بالشكر والتقدير الى الإمام الخامنئي والرئيس الإيراني لوقوفهم الدائم الى جانب لبنان".

واستطرد نصرالله قائلا: "رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوما عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها.. اليد المقطوعة للشهيد قاسم سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أن إيران لا تتخلى عن أصدقائها.. إيران على مدى 40 عاماً لم تتدخل في الشؤون اللبنانية وقرارنا هو بأيدينا".

وعن الأوضاع الداخلية في لبنان، قال نصرالله: "ما يجري على بلدنا هو حرب اقتصادية تخدم إسرائيل.. السفارة الأمريكية تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض.. السفارة الأمريكية في لبنان ليست تمثيلاً دبلوماسياً بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني.. أقول لمن يعتمد على الأمريكيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار".