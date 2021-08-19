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عضو بـ"حقوق الإنسان" السعودية تحذر من مساءلة من يظهر على الشبكات الاجتماعية أثناء التدخين

الشرق الأوسط
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رجل يدخن خارج متجر لبيع التبغ في العاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر من يوم 11 يونيو 2017.
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية، سارة العبد كريم، مستخدمي الشبكات الاجتماعية من الظهور في مقاطع فيديو أثناء التدخين.

وقالت العبد كريم، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" المُذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، الخميس، إنه كما يتم محاسبة القنوات الفضائية والأعمال الفنية عن مشاهد التدخين فإن صاحب الحساب قد يكون عرضة للمساءلة القانونية أيضًا.

وأشارت إلى أن هناك أفراد يمتلكون حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تم إدانتهم بإساءة وانتهاك حقوق الطفل، داعية إلى العمل على نشر ثقافة استهجان التدخين في المجتمع.

واعتبرت أن الوضع اختلف تمامًا عن ما كان عليه قبل عشر سنوات، لافتة أنه لم يعد هناك مشاهد للتدخين في المطاعم والمولات التجارية.

ودعت الالتزام بعدم نشر محتوى مرئي عبر المنصات الإلكترونية تتضمن مشاهد تدخين، قائلة "هذا ليس صوتي الشخصي، لكن صوت كل مسؤول في مجلس حقوق الإنسان، و(هي) كعضو في لجنة حقوق الطفل أنا أقول أن هذا حق الطفل".

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