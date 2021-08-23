الشيخ خالد ينشر صور "أول صلاة سبت بكنيس يهودي" بالبحرين منذ 1947

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ خالد بن أحمد، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، صورا لأول صلاة في كنيس يهودي منذ العام 1947 في العاصمة البحرينية، المنامة.

صلاة السبت و تراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947 . لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود و تاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية . @gulfjewish https://t.co/flzSGAhQnT

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ خالد الذي شغل منصب وزير الخارجية في بلاده سابقا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث نشر 4 صور لهذا الحدث الذي وصفه بـ"اللحظة التاريخية".

وقال الشيخ أحمد في تعليق: "صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947. لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية".

وكان الشيخ خالد قد قال في تغريدة سابقة نهاية العام 2020 إن "إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين واسرائيل يصب في مصلحة امن المنطقة واستقرارها وازدهارها. ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة الى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الافضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".