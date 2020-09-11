مستشار ملك البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل "رسالة مُشجعة" للسلام

الشرق الأوسط
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مستشار ملك البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل "رسالة مُشجعة" للسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، إن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل يوجه "رسالة إيجابية" ويصُب في صالح أمن المنطقة واستقرارها.

وقال بن أحمد، في حسابه عبر تويتر، الجمعة، إن "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

ورأى مستشار ملك البحرين أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب اسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل  شعوب المنطقة".

تصريحات بن أحمد تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق إسرائيل والبحرين على إقامة علاقات رسمية بموجب اتفاق سلام مماثل للاتفاق المُبرم مع الإمارات قبل نحو شهر.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: "اختراق تاريخي آخر اليوم! يتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام".

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وأضاف ترامب أن البحرين هي "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.

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