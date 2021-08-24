السعودية.. تداول فيديو احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إمارة منطقة مكة، فجر الثلاثاء، مقطع فيديو من الحريق الذي شب على طريق مكة – جدة السريع إثر حادث تصادم مروري، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث.

#يحدث_الان مدني #العاصمة_المقدسة يباشر إخماد حريق نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري. https://t.co/dnCx8Xcryd

الفيديو نشرته الإمارة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "يحدث الان.. مدني العاصمة المقدسة يباشر إخماد حريق نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري".

يباشر مدني #العاصمة_المقدسة الآن حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري. https://t.co/4k3Wye5tVM

من جهته نشر الدفاع المدني السعودي، بيانا قال فيه: "أخمد مدني مكة المكرمة حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة - مكة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و(10) مركبات، دون وقوع إصابات -ولله الحمد".

#المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية: تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية. https://t.co/iqEOTO4EGG https://t.co/sERdNRf9BJ

ونشرت إمارة مكة في وقت لاحق تغريدة قالت فيها: "تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية.. تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات".