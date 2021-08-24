الرئيس التونسي يعلن تمديد تجميد البرلمان "حتى إشعار آخر"

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فجر الثلاثاء، تمديد تجميد البرلمان وذلك "حتى إشعار آخر" وفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك.

وذكر في البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".

وأضاف البيان: "هذا، وسيتوجّه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي".

ويذكر أن الرئيس التونسي أصدر قرارات أثارت توترا سياسا في بلاده الشهر الماضي، أعلن فيها عن اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.