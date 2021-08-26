دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دول عربية وإسلامية الهجوم على مطار كابول، الخميس، الذي راح ضحيته أكثر من 60 قتيلاً و140 جريحًا على الأقل، حسبما قال مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية لشبكة CNN.

وأصدرت دول، بينها الإمارات وقطر والسعودية وتركيا، بيانات إدانة لانفجارين على الأقل وقعا بالقرب من بوابة مطار كابول الرئيسية الخميس.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم، ومؤكدة "موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

كما أعربت الخارجية السعودية "عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت". وقالت إنها تقدم "العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق".

من جانبها، أكدت قطر على موقفها "الثابت في نبذ العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن تعازيها "لأسر الضحايا، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل"، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقالت الإمارات إنها تدين "بشدة الهجوم الإرهابي"، مؤكدة "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب"، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأكدت الإمارات ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل، مشددة على "وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق"، وفقا للبيان.

ومثلهم، قالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين بشدة الهجمات الإرهابية في العاصمة كابول، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

كان الجنرال كينيث فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال إن ما لا يقل عن 12 من أفراد الجيش الأمريكي قُتلوا، وأُصيب 15 آخرون على الأقل في الهجوم على مطار كابول، الخميس.

وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم أكثر من 60 شخصًا وأصيب 140 على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة الأفغان.