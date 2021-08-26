دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الإمارات في استضافة عائلات أفغانية تضم نساءً وأطفالا بصفة مؤقتة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت "وام" إن الإمارات بدأت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن البلاد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية و الدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الإمارات قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع قيام الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.