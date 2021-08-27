إيران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع وزاري لـ6 من دول الجوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن بلاده ترحب باقتراح نظيره الباكستاني لعقد اجتماع لوزراء خارجية 6 من دول الجوار.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية خلال لقاء عبداللهيان بوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قريشي الذي يقوم بزيارة لطهران.

ويذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أكد خلال حملته الانتخابية قبيل انتخابه بأنه سيعطي العلاقات الإيرانية العربية المزيد من الاهتمام بسبب عدد من العوامل أبرزها الجغرافيّة، داعيا الدول الغربية إلى "عدم السعي وراء شيطنة العلاقات الإيرانية العربية". واعتبر أن "تعزيز العلاقات الإيرانية مع الدول العربية والإسلامية من شأنه إبعاد التهديدات المختلفة عن هذه الدول". وأضاف أن "تطور البلاد الإسلامية هو تطور لإيران وضعفها وتراجعها هو ضعف وتراجع لإيران الإسلامية التي تعتبر أيضا أن أمنها من أمن هذه الدول".

وحول المملكة العربية السعودية، قال رئيسي إن "السعودية وبعد عامين من الحرب على اليمن لم تحصل سوى على القتل والدمار". ودعا رئيسي السعودية إلى "ترك الشعب اليمني لتقرير مصيره بنفسه". وأضاف أن "إيران لا تنوي مطلقا التدخل في الشأن اليمني لأن أهل اليمن على ثقافة عالية وحضارة عريقة ويستطيعون تقرير مصير مستقبل بلادهم بأنفسهم".

وتابع بالقول إن على السعودية "عدم فرض حلول على الشعوب في اليمن أو في سوريا أو العراق وترك تقرير مصيرها لنفسها". وأعرب رئيسي عن ترحيبه بأي "مفاوضات تشترك فيها السعودية ودول المنطقة من أجل إيجاد حلول سياسية على أساس تخفيف التوتر وحفظ استقلال ووحدة الدول".