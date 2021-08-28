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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد إيران بشكل غير قانوني عندما قال خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، إنه قد يفكر في "خيارات أخرى" إذا فشلت الدبلوماسية النووية مع طهران.

وكتب شمخاني في حسابه عبر موقع تويتر، السبت: "الاجتماع الأول بين بينيت وبايدن والتشديد على استخدام "خيارات أخرى" ضد إيران، بينما يمثل تهديدًا غير قانوني لدولة أخرى، يؤسس حق جمهورية إيران الإسلامية في الرد المتبادل على "الخيارات المتاحة'".

وأخبر بايدن بينيت في محادثاتهما بالبيت الأبيض يوم الجمعة، أنه يضع "الدبلوماسية أولاً" لمحاولة كبح برنامج إيران النووي، لكن إذا فشلت المفاوضات، فسيكون مستعدًا للانتقال إلى خيارات أخرى غير محددة.

وقال بينيت: "كنت سعيدًا لسماع كلماتك الواضحة بأن إيران لن تكون قادرة على امتلاك سلاح نووي، وأنك تؤكد أنك ستحاول المسار الدبلوماسي لكن هناك خيارات أخرى إذا لم ينجح ذلك".