محمد بن راشد يلتقي تميم بن حمد ويؤكد: أمير قطر شقيق وصديق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بـ"الشقيق والصديق"، وذلك بعد لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في "مؤتمر بغداد" الذي يجمع دول الجوار.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله"، حسب قوله.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات قائلا: "الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها"، على حد تعبيره.

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله .. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى … حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. https://t.co/XBqPXvp1A5

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورا من اللقاء الذي جمعه بأمير قطر والذي يأتي بعد يومين من زيارة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها أمير قطر.

وكانت قد شهدت العلاقات الإماراتية-القطرية تطورا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري.

وفرضت الإمارات مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر مع السعودية والبحرين ومصر لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.