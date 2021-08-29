دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رد فعل ؤئيس وزراء العراق والوفد المرافق له في مؤتمر بغداد على تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي قال فيه إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ردود فعل واسعة على موقع تويتر.

وقال عبداللهيان في كلمته خلال المؤتمر إن حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد يصل إلى 300 مليار دولار، ليعقب رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي على كلمته قائلا إن الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار.

وظهر الوفد المرافق للكاظمي مستغربا من الرقم الذي قاله وزير الخارجية الإيراني أثناء تعليق رئيس وزراء العراق على كلمة عبداللهيان.

رئيس وزراء #العراق يرد على كذبة وزير خارجية #إيران في #قمة_بغداد اليوم عن حول حجم التبادل التجاري.. لم نكن نبالغ حينما قلنا أنها دولة مارقة فلها تاريخ بالتمرد على القرارات الأممية ومجلس الأمن ولا تلتزم بمعاهده وتدخل في شؤون الدول واليوم كذب في التصريحات وعدم احترام البرتكولات.. https://t.co/kwF3ZScfWz

وكان قد استضاف العراق مؤتمر التعاون الذي جمع عددا من قادة الدول العربية بالإضافة إلى مشاركة على مستوى الوزراء لدول أخرى بما فيها تركيا وإيران، في حين شاؤك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر أيضا.

ردة فعل مضحكة من المسؤولين العراقيين وراء الكاظمي بعد سماعهم الرقم الذي ابتكره وزير خارجية إيران لحجم التبادل بين البلدين. #قمة_بغداد https://t.co/fpAJ7B1yD3

وكان قد أثار عبداللهيان استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد "خرقه" البوتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.