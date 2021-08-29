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رد الكاظمي والوفد العراقي على معلومة خاطئة لوزير خارجية إيران تثير ضجة على تويتر

الشرق الأوسط
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رد الكاظمي والوفد العراقي على معلومة خاطئة لوزير خارجية إيران تثير ضجة على تويتر
Credit: ATTA KENARE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رد فعل ؤئيس وزراء العراق والوفد المرافق له في مؤتمر بغداد على تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي قال فيه إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ردود فعل واسعة على موقع تويتر.

وقال عبداللهيان في كلمته خلال المؤتمر إن حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد يصل إلى 300 مليار دولار، ليعقب رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي على كلمته قائلا إن الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار.

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وظهر الوفد المرافق للكاظمي مستغربا من الرقم الذي قاله وزير الخارجية الإيراني أثناء تعليق رئيس وزراء العراق على كلمة عبداللهيان.

وكان قد استضاف العراق مؤتمر التعاون الذي جمع عددا من قادة الدول العربية بالإضافة إلى مشاركة على مستوى الوزراء لدول أخرى بما فيها تركيا وإيران، في حين شاؤك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر أيضا.

وكان قد أثار عبداللهيان استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد "خرقه" البوتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.

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