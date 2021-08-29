أمريكا تصدر تحذر مواطنيها من الوجود في محيط مطار كابول

في ظل مخاوف من هجوم آخر في كابول.. المسؤولون الأمريكيون يستعدون لجهود الإجلاء النهائية

بعد هجوم مطار كابول.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان ويذكّر بهدف القضاء على أسامة بن لادن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، تحذيرا أمنيا بسبب خطر محدد وحقيقي في مناطق متفرقة.

وجاء في التحذير الذي أصدرته سفارة واشنطن: "نظرا لوجود تهديد محدد وحقيقي، على جميع المواطنين الأمريكيين في محيط مطار كابول بما في ذلك البوابة الجنوبية، ووزارة الداخلية الجديدة، والبوابة من محطة بانجير للتزود بالوقود في الجانب الشمالي الغربي للمطار، مغادرة مناطق المطار على وجه الفور".

وشمل التحذير خمس تعليمات من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية للمواطنين الأمريكيين لحماية أنفسهم أثناء الوجود بقرب المطار.

وكان فد شن سلاح الجو الأمريكي هجوما على داعش خراسان السبت عبر طائرة مسيرة، وقد أكد بايدن أن هذه العملية لن تكون الأخيرة.