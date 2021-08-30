دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في المملكة العربية السعودية حول التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.

📌| الأمير #تركي_الفيصل: لم أتفاجأ مما حدث في #أفغانستان https://t.co/448YtMPxi5

تصريحات الأمير تركي الفيصل جاءت في مقابلة على قناة CNBC وقال فيها: "لم اتفاجأ عندما عقد السيد ترامب اتفاقية مع طالبان قبل انتهاء فترته الرئاسية كان حتميا أن الحكومة (الأفغانية) ستخسر شرعيتها لأنه (ترامب) كان أقرب حليف لتلك الحكومة ويقوم بالتحدث مع عدو الحكومة.."

رئيس الاستخبارات سابقاً سمو الأمير تركي الفيصل لقناة CNBC 🎙 " طريقة الانسحاب الأمريكي من افغانستان ، لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة لوصف هذا الموقف، هل أقول عدم كفاءة، أو لا مبالاة، أو سوء إدارة " مقطع يختصر لك الكثير https://t.co/dg5j2kFaZd

وتابع الأمير السعودي قائلا: "ما فاجئني هو الكيفية التي تم بها الانسحاب لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة لاستخدمها هنا سواء عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة، كان الأمر خليطا بين كل هذه الأمور في الوقت الذي كان لديهم وقت كبير للاستعداد للانسحاب، الخبرة كانت موجودة ولكن خطأ ما وقع وهذا الجزء المفاجئ الذي حدث في أفغانستان".

الأمير تركي الفيصل: لم أكن متفاجئا مما حدث في #أفغانستان فأميركا كانت قد اختارت طالبان لتخلف الحكومة حين عقد ترمب صفقة مع الحركة التي هي عدو الحكومة لكن طريقة تنفيذ الانسحاب هي التي فاجأتني. لا أعرف أي كلمة أستخدم، عدم الكفاءة، الاهمال أم الإدارة السيئة.https://t.co/D0DCjcnWuh

وحول الأسلحة التي تركت بأيدي طالبان، قال الأمير تركي إنه "أمر مقلق للغاية بقدر الارتباط الذي لا يزال موجودا بين طالبان والقاعدة وهو الأمر الذين يثير القلق أيضا باعتبار أن القاعدة سبق واستهدفت المملكة قبل أي دول أخرى في العام 1995".