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تداول فيديو تصريح رئيس استخبارات السعودية الأسبق عمّا فاجأه بأحداث أفغانستان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في المملكة العربية السعودية حول التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.

تصريحات الأمير تركي الفيصل جاءت في مقابلة على قناة CNBC وقال فيها: "لم اتفاجأ عندما عقد السيد ترامب اتفاقية مع طالبان قبل انتهاء فترته الرئاسية كان حتميا أن الحكومة (الأفغانية) ستخسر شرعيتها لأنه (ترامب) كان أقرب حليف لتلك الحكومة ويقوم بالتحدث مع عدو الحكومة.."

وتابع الأمير السعودي قائلا: "ما فاجئني هو الكيفية التي تم بها الانسحاب لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة لاستخدمها هنا سواء عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة، كان الأمر خليطا بين كل هذه الأمور في الوقت الذي كان لديهم وقت كبير للاستعداد للانسحاب، الخبرة كانت موجودة ولكن خطأ ما وقع وهذا الجزء المفاجئ الذي حدث في أفغانستان".

وحول الأسلحة التي تركت بأيدي طالبان، قال الأمير تركي إنه "أمر مقلق للغاية بقدر الارتباط الذي لا يزال موجودا بين طالبان والقاعدة وهو الأمر الذين يثير القلق أيضا باعتبار أن القاعدة سبق واستهدفت المملكة قبل أي دول أخرى في العام 1995".

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