داخلية الكويت توضح تفاصيل بقضة وفاة شخص بعد إطلاق عسكري النار عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا توضيحيا في قضية مقتل شخص بعد إطلاق عسكري النار عليه الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلام الأمني: النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء دفاعا عن نفسه بعد تهجم شخص عليه تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص اطلق عسكري عليه النار دفاعا عن نفسه بعد أن تهجم الشخص

وقالت الداخلية الكويتية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الإعلام الأمني: النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء دفاعا عن نفسه بعد تهجم شخص عليه".

وتابعت الداخلية قائلة: "تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص أطلق عسكري عليه النار دفاعا عن نفسه بعد أن تهجم الشخص".

عليه اثناء تأدية واجبه باستيقاف مركبة تم الاشتباه بها حيث عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاطي في المركبة التي كان يستقلها وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية.

وفي تغريدة منفصلة أصافت الداخلية الكويتية: "عليه اثناء تأدية واجبه باستيقاف مركبة تم الاشتباه بها حيث عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاطي في المركبة التي كان يستقلها وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية".