حمد بن جاسم يغرد بعد "لمس لدى البعض لهجة غرور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر تطرق فيها للرد على "لهجة غرور" بعد تجاوز قطر للصعاب على حد تعبيره.

الثقة والفخر والغرور الثقة مطلوبة وحميدة ويجب أن ننميها في مجتمعاتنا. والثقة تبدأ بالنفس أو بالاعتداد الإيجابي بالنفس والاعتماد على الذات قبل الغير، وهذه من الأعمدة المهمة التي لا بد لأي شعب من بنائها.

وقال الشيخ حمد: "الثقة والفخر والغرور.. الثقة مطلوبة وحميدة ويجب أن ننميها في مجتمعاتنا. والثقة تبدأ بالنفس أو بالاعتداد الإيجابي بالنفس والاعتماد على الذات قبل الغير، وهذه من الأعمدة المهمة التي لا بد لأي شعب من بنائها".

وتابع قائلا: "كما أن الاعتزاز بالوطن والفخر بالانتماء إليه وبمنجزاته مطلوب لأنه يؤصل الاعتداد بالنفس ويؤكد الثقة في القائمين على العمل في الوطن في شتى المجالات. أما الغرور، سواء كان قليلا أو كثيرا، فهو من أسوأ الصفات التي تحول النصر إلى هزيمة في غفلة من الزمن".

وقد أردت أن أقول هذا لأنني لمست مؤخرا لدى البعض منا لهجة غرور هي ليست من صفاتنا ولا من شيمنا. فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.

وأضاف: "أنا لا أزعم أنني من جهابذة المفكرين والفلاسفة، ولكن ما أريد أن أصل اليه هو أننا في قطر ولله الحمد تجاوزنا الصعاب، وهذا هو ما يجب أن يدعو للفخر والاعتزاز ولا يدعو للغرور.. وقد أردت أن أقول هذا لأنني لمست مؤخرا لدى البعض منا لهجة غرور هي ليست من صفاتنا ولا من شيمنا. فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد".