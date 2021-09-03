كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن إن جماعته ستستعيد كل المناطق التي "احتلها العدوان" على حد تعبيره وذلك في كلمة ألقاها بذكرى "استشهاد الإمام زيد".

وأضاف الحوثي وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "لو فرطنا في معركتنا لكانت القواعد الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في صنعاء ومختلف المحافظات.. الروح الثورية والتحرك الصادق لشعبنا ستصل بنا إلى وعد الله بالنصر، وسنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لاحتلال أو وصاية".

وتابع قائلا: "الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا على واقع الأمة في دينها وأمنها وحريتها وكرامتها، وأن هذا الطغيان يستهدف أمتنا في كل المجالات"، مشيرا إلى أن "العدوان على اليمن والمؤامرات على دول المنطقة تخدم أمريكا وإسرائيل، ولا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع أمريكا وإسرائيل".

واستطرد الحوثي قائلا: "لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن.." واصفاً من "لديهم خيارات الانضمام إلى تحالف أمريكا وإسرائيل أو الصمت، بأنهم مخطئون".