في مقابلة مع CNN.. مساعدة وزير خارجية قطر: عزل طالبان غير مفيد في هذه اللحظة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هبطت طائرة قطرية ثالثة تقل المبعوث القطري الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أفاد مصدر قطري مطلع على الوضع لشبكة CNN.

وقال المصدر إن الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني هبط في كابول، الجمعة، لبحث سبل المضي قدمًا في أفغانستان، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة واستئناف العمليات في المطار.

وأضاف المصدر أن هدف قطر المساعدة في إقامة تسوية سياسية من أجل سلام دائم في أفغانستان تضمن الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وقال القحطاني إنه "كوسيط محايد في هذه العملية، انخرطت قطر مع جميع الأطراف. وحاليًا، أولويتنا مع طالبان هي ضمان انتقال سلمي للسلطة وضمان تشكيل حكومة شاملة وفعالة لخدمة الشعب الأفغاني".

وأشار القحطاني إلى أنه "بعد المناقشات مع جميع الأطراف، نحن نساعد في تسهيل فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى كابول والمطارات الأفغانية الأخرى".

وقال المصدر إن "قطر تواصل العمل عن كثب مع المجتمع الدولي، ولا سيما السفارات التي تم نقلها إلى الدوحة من كابول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا واليابان، لتوفير ممرات آمنة وحرية التنقل لأولئك في أفغانستان ومواصلة التعاون في القتال ضد الإرهاب لمنع أي زعزعة مستقبلية في المنطقة".

وأوضح المصدر أن هناك ثلاثة أطراف منخرطة في مناقشات لاستئناف العمليات في مطار كابول، بما في ذلك الفنيون القطريون في كابول الذين يتفاوضون على خطوات إعادة فتح المطار.