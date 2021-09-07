المتحدث باسم طالبان: لا تصارع داخلي على مناصب رفيعة.. ولم تتغير أيديولوجيتنا

مظاهرة للنساء في أفغانستان للمطالبة بحقوقهن في التعليم والتمثيل في الحكومة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في اتصال هاتفي، بحسب تغريدة من وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن طهران تريد رؤية حكومة شاملة في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران تريد "حكومة تقوم على الحوار بين جميع الفئات، وشددت على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التركيبة العرقية والمجتمع للبلاد"، بحسب تغريدة الوزارة، مُضيفًا أن البلاد لا يمكنها تحقيق السلام إلا بهذه الطريقة.

وأضاف عبد اللهيان أن إيران تريد أن ترى أفغانستان "خالية من الحرب والإرهاب"، وأنها "ستبقي حدودها ومعابرها مفتوحة لتخفيف الوضع الحالي في أفغانستان ومواصلة التجارة".

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد إعلان طالبان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في أفغانستان في مؤتمر صحفي، يتم فيها تقاسم الأدوار الرئيسية بين قدامى المحاربين في حركة طالبان وحلفائهم في شبكة حقاني.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، خلال المؤتمر: "حكومتنا لن تقوم على أساس العرق. لن نسمح بهذا النوع من السياسة".