رئيس وزراء مصر: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تعود هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء المصري، في حوار مع شبكة "بلومبرغ"، إنه "كان هناك الكثير من الحركة في الأشهر القليلة الماضية ولكن هناك بعض القضايا العالقة".

وأضاف مدبولي أن إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا. وتابع: "نود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها".

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تعمل على مساعدة الليبيين على الوصول إلى هدفهم المتمثل في تحديد مستقبلهم.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد تحدث، الثلاثاء الماضي، عن إمكانية عودة السفراء بين تركيا ومصر.

وقال وزير الخارجية التركي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة NTV نقلتها قناة TRT الرسمية التركية، إن "المفاوضات مستمرة عبر وفود من البلدين تجري زيارات متبادلة".

وأضاف: "من الممكن الاتفاق على عودة السفراء، كما يمكننا التفاوض حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة"، وتابع بالقول إن التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر.