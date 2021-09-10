دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقب إعلان الرئاسة اللبنانية عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، بالعمل على وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وإعادة ازدهاره.

وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، إن الجميع يعرف الوضع الحالي في لبنان، مضيفا: "الكبير والصغير والمقمط بالسرير يعرف وضع البلد"، مؤكدا أن "الوضع صعب جدا".

وتابع ميقاتي بالقول: "سنعمل كفريق واحد، يد واحدة لنمنع الاحباط واليأس... نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور".

كما تطرق ميقاتي إلى علاقات مع الدول العربية، قائلا إن لبنان "في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدا".

وأضاف: "آمل أن ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار الحاصل، ونعمل معا بيد واحدة لنعيد لبنان إلى عزه وازدهاره". وتابع: "لن نترك ثانية، إلا سنوفرها ونستغلها لنتصل بالمؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الأساسية للبنان".