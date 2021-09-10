دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه يتطلع إلى زيارة المملكة العربية السعودية "في المستقبل القريب"، وذلك بعد "تأجيل" زيارته التي كانت مقررة إلى المملكة الخميس ضمن جولته بالمنطقة.

وجاء تصريح أوستن ردًا على أحد الصحفيين الذي سأله عن التطورات التي حدثت على خطة زيارته للسعودية، وعما إذا كانت الزيارة قد تأجلت أول أُلغيت.

وأجاب أوستن: "دعنا نقول تأجلت"، مضيفا: "ليس لدينا موعد محدد لزيارة متابعة، ولكن مرة أخرى، قمنا بتجميع هذه الرحلة معًا في وقت قصير جدًا. السعوديون لديهم بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة، وكما تعلمون، لا يمكنني التحدث عما كانت بالضبط".

وتابع أوستن: "ما سأقوله هو أن السعوديين حليف أساسي لنا، لدينا مصالح مشتركة في المنطقة، لقد عملنا معًا على حل القضايا الصعبة، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، وأنا أتطلع إلى العودة للزيارة في وقت ما في المستقبل القريب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، الأربعاء، عن إرجاء زيارة أوستن إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس، ضمن جولته بالمنطقة، بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

بينما استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين". وحضر اللقاء وزير الدولة السعودي مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي.