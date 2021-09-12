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مع نشر وثيقة FBI السرية.. الظواهري بـ"الزي السعودي" يثير ضجة على تويتر

الشرق الأوسط
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اشتباه بمكالمات بين سعوديين والخاطفين.. وثيقة FBI الأولى حول هجمات 11 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع ظهور فيديو جديد لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، علق العديد من المغردين السعوديين على ظهوره بـ"الزي السعودي"، بالتزامن مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول تحقيقات هجمات سبتمبر وأي دور سعودي.

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وأشار العديد من المغردين السعوديين البارزين إلى أن الظواهري مصري الجنسية، وقالوا إنه "يعيش في إيران" و"اعتاد الظهور في مقاطع الفيديو السابقة بالعمامة السوداء"، لكنه ظهر الآن بـ"الزي السعودي" بالتزامن مع رفع السرية عن وثيقة FBI، منددين بذلك الظهور الذي وصفوه بـ"مسرحية هزلية".

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الوثيقة الأولى الخاصة بتحقيقاته حول هجمات 11 سبتمبر، بعد أمر من الرئيس جو بايدن، إثر مطالبات مستمرة من عائلات ضحايا 11 سبتمبر للكشف عن الوثائق السرية للتحقيق في الهجمات وأي دور للسعودية.

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من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده ترحب بنشر الوثائق السرية، وإنها تعاونت مع التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر، وأضاف أن "السعودية بعيدة كل البعد عن التورط بالهجمات"، وتابع بالقول: "لقد كنا شركاء في مكافحة الإرهاب لعقود ماضية"، مؤكدا أن المملكة شاركت في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالهجمات.

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