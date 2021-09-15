اليونان ترسل منظومة باتريوت إلى السعودية على سبيل الإعارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إرسال بلاده منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة ومناطق بالشرق الأوسط.

وفي حسابه عبر تويتر، الأربعاء، نشرت رئيس الأركان اليوناني صورًا لحفل وداع المنظومة وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114، على ما يبدو مُشغلة لها.

وقال فلوروس إن مهمة المنظومة المُرسلة إلى المملكة العربية السعودية ستعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

وتزود اليونان السعودية بمنظومة باتريوت على سبيل الإعارة بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في أبريل/ نيسان الماضي.

114 Πτέρυγα Μάχης Τελετή Αναχώρησης Πυροβολαρχίας PATRIOT. Αποστολή των 🇬🇷 #ΕΔ στη 🇸🇦 για διατήρηση της #ειρήνη και #σταθερότητα ειδικά στην #ΑνατολικήΜεσόγειος & #ΜέσηΑνατολή «Φυλακῆς μνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος» @modgovksa @hndgspio https://t.co/otmH1TAxYx

وتعتمد السعودية على منظومات دفاع جوي، كما الباتريوت، لحماية أهدافها الحيوية من هجمات صاروخية شبه يومية يشنها الحوثيون في اليمن.

وفي وقت سابق وجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية بالجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة بسحب هذه المعدات والعناصر بداية من الصيف.

وعززت أمريكا وجودها العسكري في السعودية بعد هجمات على منشآت نفطية في المملكة في سبتمبر/ أيلول 2019. وحينها اتهمت السعودية وأمريكا إيران بالوقوف وراءها، ما أدى إلى تعطيل نصف إنتاجها من النفط وإمداداتها إلى العالم.

وعقب الهجمات على منشآت النفط السعودية أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الآلاف من الجنود وبطاريتي لمنظومة صواريخ باتريوت ومنظومة "THAAD" الحرارية للدفاع الجوي عالي الارتفاع.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على إنشاء "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، مهمتها البحث والتطوير في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، وذلك على هامش اجتماع المجلس يوم الثلاثاء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).