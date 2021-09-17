في ضيافة السيسي.. ملك البحرين يعرب عن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعم البحرين وتضامنها مع مصر في أزمة "سد النهضة"، وذلك بعد وقت قصير من إصدار مجلس الامن "البيان الرئاسي" بشان هذه القضية.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العاهل البحريني في مدينة شرم الشيخ، الخميس، حيث جدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة "موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل"، وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكد العاهل البحريني على "دعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقاً مع قواعد القانون الدولي"، وفق المتحدث باسم السيسي.

وكان قد قال مجلس الأمن الدولي، في بيان، إنه يشجع المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة. وطالب مجلس الأمن الدول الثلاث بالمضي قدما تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في عملية التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.

ورحبت كل من القاهرة والخرطوم ببيان مجلس الأمن في حين اعترضت عليه إثيوبيا مستهجنة إصداره بعد 9 أسابيع من جلسة المجلس بشأن أزمة سد النهضة.