وزير الدفاع السوري يزور الأردن ويلتقي رئيس الأركان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في العاصمة عمان، وزير الدفاع السوري رئيس الأركان العماد علي أيوب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء "بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا، خلال لقائهما، على "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".