دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة فلول، أن من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" نفذوا محاولة انقلاب فاشلة، مؤكدا أن السلطات اعتقلت قادة "الانقلاب" والأوضاع أصبحت تحت السيطرة.

وقال فلول في كلمة مصورة له: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وأضاف وزير الثقافة والإعلام قائلا: "نطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة وتم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويجري التحقيق معهم بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب"، حسب قوله.

وختم فلول قائلا: "سنوافيكم بتفاصيل إضافية عن هذا الانقلاب الذي حاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، حسب تعبيره.

وكان قد شهد السودان محاولة انقلاب، أكد الجيش والحكومة على حد سواء إفشالها وكشفت ثلاثة مصادر عسكرية لـCNN أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ألقت القبض على 40 ضابطا في الجيش شاركوا في محاولة الانقلاب.